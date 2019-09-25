В четверг в Липецке начнется отопительный сезон

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Фото: Pixabay.com
В четверг, 26 сентября, в Липецке начнется отопительный сезон. Глава города Евгения Уваркина подписала постановление в среду, 25 сентября,
Тепло в дома липчан начнут подавать в течение трех дней.
Отмечается, что прошлой осенью отопительный сезон начался 10 октября. Он завершился 23 апреля.
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Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.