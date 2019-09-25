У пьяного владимирца от непотушенной сигареты дважды за ночь загоралась постель. Он задохнулся от дыма

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Фото: Pixabay.com
У пьяного владимирца от непотушенной сигареты дважды за ночь загоралась постель. Он задохнулся от угарного газа,
Мужчина жил в двухквартирном доме в Камешкове. В ночь на вторник, 24 сентября, его соседи почувствовали запах дыма и достучались до мужчины. Пьяный хозяин квартиры подтвердил, что у него загорелась подушка.
Утром соседи вновь заметили дым и вызвали пожарных. Те обнаружили мужчину мертвым.
Эксперты выяснили, что от непотушенной сигареты задымился матрас и владимирец задохнулся от угарного газа.
Следователи отмечают, что умерший был фигурантом уголовного дела по обвинению в нарушении неприкосновенности частной жизни (части 1 статьи 137 УК). В конце прошлого лета после расставания с сожительницей через приложение Viber он отправил нескольким знакомым женщины ее интимные снимки. В связи с гибелью мужчины дело закроют.
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