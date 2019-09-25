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Фото: Pixabay.com
Туляка с активной формой туберкулеза заставили лечиться через суд. Об этом
В надзорный орган обратились сотрудники Киреевской центральной районной больницы. Они рассказали, что 42-летний мужчина состоит на учете с туберкулезом легких, но умышленно отказывается лечиться. При этом у больного диагностировали активную форму заболевания, то есть он может заразить окружающих.
Прокуратура направила в районный суд иск о госпитализации мужчины в недобровольном порядке. Суд удовлетворил требование.
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