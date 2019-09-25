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Фото: Pixabay.com
Тамбовчанина осудили за убийство матери. Об этом
В ноябре прошлого года мужчина избил доской пьяную мать. По словам злоумышленника, 50-летняя женщина оскорбляла бабушку и дедушку, которые его воспитали. После избиения матери мужчина лег спать, а утром нашел ее мертвой.
Женщина умерла от травмы головы.
Суд приговорил 31-летнего тамбовчанина к восьми годам колонии строгого режима по части 1 статьи 105 УК («Убийство»).
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Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.