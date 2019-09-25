Тамбовчанин изнасиловал больную 15-летнюю падчерицу

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Фото: Pixabay.com
Тамбовчанин изнасиловал 15-летнюю падчерицу, страдающей психическим заболеванием. Об этом
По версии следствия, 58-летний мужчина развелся с супругой, но продолжает жить вместе с ней и ее дочерью. Пока женщины не было дома, он «совершил в отношении падчерицы развратные действия и вступил с ней в половую связь». Следователи отмечают, что из-за заболевания девушка не понимала значения совершаемых в отношении нее действий.
На тамбовчанина завели уголовное дело по статьям 131, 135 УК («Изнасилование» и «Развратные действия против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетней»). Ранее мужчину неоднократно привлекали к уголовной ответственности, в том числе за гибель человека.
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