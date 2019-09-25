Суд присяжных признал липчанина виновным в убийстве приятеля

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Фото: Pixabay.com
Суд присяжных признал жителя Чаплыгина виновным в убийстве приятеля. Об этом
Вечером 28 февраля мужчина был в гостях у знакомого. Злоумышленник десять раз ударил хозяина дома ножом. Пострадавший скончался на месте.
Мужчина вынес труп из дом и сбросил его в реку Ягодная Ряса.
Личность подозреваемого установили. Ему предъявили обвинение по части 1статьи 105 («Убийство»). Во время расследования он неоднократно нарушал административные ограничения и общественный порядок. Из-за этого его обвинили и по части 2 статьи 314.1 УК («Уклонение от административного надзора»).
В ходе судебного разбирательства обвиняемый изменил показания.
«Сторона защиты настаивала на недоказанность предъявленного обвинения, ссылалась на противоправные действия самого потерпевшего, — пояснили в прокуратуре. — Однако государственному обвинителю удалось убедить коллегию присяжных в том, что именно подсудимый совершил умышленное убийство».
Согласно вердикту присяжных подсудимый признан виновным по всем пунктам обвинения, но заслуживает снисхождения. Его приговорили к восьми годам и пяти месяцам колонии особого режима.
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