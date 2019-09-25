Студенты рязанского агроуниверситета стали участниками форума «Ростов Х. Молодые Аграрии»

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Студенты Рязанского агротехнологического университета имени Костычева стали участниками всероссийского форума «Ростов Х. Молодые Аграрии», который проходил в Ростовской области с 17 по 22 сентября.
Всего в форуме участвовали около 500 студентов, преподавателей, начинающих предпринимателей и активистов общественных организаций.
Стартовал «Ростов Х. Молодые Аграрии» с сессии «Команды развития сельских территорий», которая предусматривала тренинг по разработке стратегии развития населенного пункта и презентацию проекта «Свое дело на селе — смело!».
На площадке форума участники также смогли представить собственные социальные проекты. Ангелина Худякова и Воинов Павел, студенты автодорожного и инженерного факультетов, руководители волонтерского отряда «Звездный РГАТУ», представили проект «Забота об экологии: как включен ты», получивший положительные отзывы экспертов форума.
Вместе с представителями Минсельхоза России и крупных отечественных агрохолдингов участники форума обсудили реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» и федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».
Кроме того, студенты смогли пообщаться с руководителем проекта «Германо-Российский аграрно-политической диалог» Мартином Шюсслером.
В свободное от образовательной программы время участников ждал культурно-спортивный блок — сдача нормативов ГТО, соревнования по футболу, волейболу, баскетболу и другим видам спорта, работа на творческих и интеллектуальных площадках, выступления молодежных творческих групп и эстрадных исполнителей.
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