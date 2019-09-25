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10:55, 25 сентября 2019 83

Студенты рязанского агроуниверситета стали участниками форума «Ростов Х. Молодые Аграрии»

Студенты рязанского агроуниверситета стали участниками форума «Ростов Х. Молодые Аграрии»

Студенты Рязанского агротехнологического университета имени Костычева стали участниками всероссийского форума «Ростов Х. Молодые Аграрии», который проходил в Ростовской области с 17 по 22 сентября.

Всего в форуме участвовали около 500 студентов, преподавателей, начинающих предпринимателей и активистов общественных организаций.

Стартовал «Ростов Х. Молодые Аграрии» с сессии «Команды развития сельских территорий», которая предусматривала тренинг по разработке стратегии развития населенного пункта и презентацию проекта «Свое дело на селе — смело!».

На площадке форума участники также смогли представить собственные социальные проекты. Ангелина Худякова и Воинов Павел, студенты автодорожного и инженерного факультетов, руководители волонтерского отряда «Звездный РГАТУ», представили проект «Забота об экологии: как включен ты», получивший положительные отзывы экспертов форума.

Вместе с представителями Минсельхоза России и крупных отечественных агрохолдингов участники форума обсудили реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» и федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

Кроме того, студенты смогли пообщаться с руководителем проекта «Германо-Российский аграрно-политической диалог» Мартином Шюсслером.

В свободное от образовательной программы время участников ждал культурно-спортивный блок — сдача нормативов ГТО, соревнования по футболу, волейболу, баскетболу и другим видам спорта, работа на творческих и интеллектуальных площадках, выступления молодежных творческих групп и эстрадных исполнителей.


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