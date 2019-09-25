С улицы Семинарской увезли круглосуточный киоск. Видео

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С улицы Семинарской увезли круглосуточный киоск. Его продавцов неоднократно «ловили» на незаконной торговле спиртным, сообщила
В отношении предпринимателя составляли несколько протоколов, однако продавать пиво в палатке не перестали. Кроме того, местные жители постоянно жаловались на то, что по ночам под их окнами шумят люди, покупающие в киоске пиво.
В мэрию направили письмо для расторжения договора с ИП. Владельца палатки обязали самостоятельно убрать ее, однако тот проигнорировал требование.
В результате торговый киоск убрали принудительно и увезли на спецплощадку для хранения.
Напомним, ранее палатку, где незаконно продавали алкоголь, увезли с улицы Каширина.
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