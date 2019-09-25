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Против матери двух несовершеннолетних детей завели уголовное дело из-за издевательства над ними. Об этом сообщил
Женщина систематически избивала своих детей, заставляла стоять в углу комнаты абсолютно голыми, при этом не давая еды, лишь изредка разрешая попить воды из-под крана.
В квартире отсутствовали спальные места, постельные принадлежности, дети спали на холодном полу. Подсудимая свою вину не признала и в содеянном не раскаялась.
Уголовное дело прекращали из-за примирения сторон, но позже его вновь направили в суд на новое рассмотрение.
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