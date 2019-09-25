Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:45, 25 сентября 2019 74
 0    0

Приставам предложили разрешить взламывать двери квартир для проверки

Приставам предложили разрешить взламывать двери квартир для проверки

Минюст предложил дать возможность судебным приставам взламывать двери квартир, если им нужно проверить газовое оборудование или правомерность планировки. Об этом сообщается в поправках в закон об исполнительном производстве на портале проектов нормативных правовых актов.

Приставы смогут ломать двери при исполнении решения суда. Они смогут это делать, чтобы вовремя починить неисправное газовое оборудование или выявить неисправность, чтобы не допустить разрушение многоквартирного дома из-за самовольной перепланировки.

При этом должны будут находиться понятые.

Пристав будет обязан сохранить имущество жильца и не допустить, чтобы в дом проникли посторонние люди.

Сначала проверяющие предложат войти добровольно. Если этого не произойдет за определенный срок, приставы вынесут постановление о взыскании сбора, установят срок для того, чтобы попасть в помещение. По истечении срока в дом смогут войти.

Многие юристы высказались, что идея своевременна, передает РБК. По мнению специалистов, инициатива зрела давно, но имеет много сторонников и противников.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Специалисты Vellcom group рассказали о применении теплого асфальтобетона в дорожном строительстве

Специалисты Vellcom group рассказали о применении теплого асфальтобетона в дорожном строительстве

Лаборатория холдинга разработала и ввела в производство состав теплого асфальтобетона с применением комплексных энергосберегающих добавок.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:33, 22 сентября 2019 1 668
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
15:06, 15 сентября 2019 3 043
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
22:13, 14 сентября 2019 12 154
Рязанка прошла отбор шоу «Танцы» на ТНТ. Видео 4
10:38, 18 сентября 2019 4 044
Появилось видео с места гибели рабочего на рекламном щите под Рязанью 2
19:01, 22 сентября 2019 1 427
На следующей неделе в Рязанской области ожидаются заморозки. Прогноз погоды
Все новости
Голосования

Должен ли губернатор или вице-губернатор ездить с инспекциями по учреждениям?

Окончание опроса: 1.10.2019
Архив голосований
Форум