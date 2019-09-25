Приставам предложили разрешить взламывать двери квартир для проверки

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Минюст предложил дать возможность судебным приставам взламывать двери квартир, если им нужно проверить газовое оборудование или правомерность планировки. Об этом сообщается в
Приставы смогут ломать двери при исполнении решения суда. Они смогут это делать, чтобы вовремя починить неисправное газовое оборудование или выявить неисправность, чтобы не допустить разрушение многоквартирного дома из-за самовольной перепланировки.
При этом должны будут находиться понятые.
Пристав будет обязан сохранить имущество жильца и не допустить, чтобы в дом проникли посторонние люди.
Сначала проверяющие предложат войти добровольно. Если этого не произойдет за определенный срок, приставы вынесут постановление о взыскании сбора, установят срок для того, чтобы попасть в помещение. По истечении срока в дом смогут войти.
Многие юристы высказались, что идея своевременна, передает
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