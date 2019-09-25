Похитителя картины Куинджи приговорили к трем годам тюрьмы

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Похитителя картины Куинджи Дениса Чуприкова приговорили к трем годам тюрьмы. Об этом сообщил
Отмечается, что прокурор требовал для подсудимого четыре года колонии строгого режима.
Напомним, 27 января из Третьяковской галереи в Москве
В апреле неизвестные спустились на веревке, чтобы
Позже ее
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Лаборатория холдинга разработала и ввела в производство состав теплого асфальтобетона с применением комплексных энергосберегающих добавок.