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9:45, 25 сентября 2019 48
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Почти 52 тысячи россиян могут лишиться работы до конца сентября

Почти 52 тысячи россиян могут лишиться работы до конца сентября

До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тысячи россиян. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Официально показатель называется «численность работников, намеченных к высвобождению в следующем отчетном периоде».

Под ним имеются ввиду те, кто могут потерять работу из-за сокращений штата или планируемой ликвидации компаний.

Сведений о тех, у кого заканчивается трудовой договор, и кто выходит на пенсию, нет.

Самый большой риск потерять работу у сотрудников обрабатывающих производств (12,6 тысячи человек), госслужбы (7,7 тысячи) и сферы образования (5,2 тысячи).


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