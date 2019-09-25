Почти 52 тысячи россиян могут лишиться работы до конца сентября

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До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тысячи россиян. Об этом пишут «
Официально показатель называется «численность работников, намеченных к высвобождению в следующем отчетном периоде».
Под ним имеются ввиду те, кто могут потерять работу из-за сокращений штата или планируемой ликвидации компаний.
Сведений о тех, у кого заканчивается трудовой договор, и кто выходит на пенсию, нет.
Самый большой риск потерять работу у сотрудников обрабатывающих производств (12,6 тысячи человек), госслужбы (7,7 тысячи) и сферы образования (5,2 тысячи).
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Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.