Нейросети нашли двойников известных российских политиков среди знаменитостей

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Программа Gradient, набирающая популярность в соцсетях, нашла двойников известных российских политиков среди знаменитостей. Нейросети проанализировала черты лица и с помощью базы подобрали наиболее похожих с ними людей.
Так Дмитрий Медведев оказался похож на актера Джонни Деппа. Владимира Путина нейросеть посчитала похожим на самого Путина.
Сергей Собянин превратился в актера и кинорежиссера Джозефа Гордон-Левитта, а Валентина Матвиенко, избравшаяся на очередной срок председателя Совета Федерации — в Эмили Блант.
Напомним, ранее RZN.info публиковал подобную
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