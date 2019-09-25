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10:16, 25 сентября 2019 123
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МВД поддержало идею о снижении допустимого порога скорости

МВД поддержало идею о снижении допустимого порога скорости

МВД поддержало идею о снижении допустимого порога скорости с 20 до 10 километров в час. Об этом в эфире «Авторадио» заявил генерал-майор полиции, заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин.

По его словам, норму пропишут в новом КоАП РФ, который готовится правительством.

Кузин отметил, что сложно сказать, реализуют ли норму в будущем.

В конце прошлого года МВД и Минтрансу поручили разработать предложения о возврате штрафов за превышение скорости на уровень 10-20 километров в час.

Как отметили некоторые эксперты, порог превышения в 20 километров в час несет угрозу гибели пешеходов и пассажиров.

Глава ГИБДД России Михаил Черников отмечал, что вводить эту меру нужно, «когда все дороги будут проинспектированы».


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