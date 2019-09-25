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МВД поддержало идею о снижении допустимого порога скорости с 20 до 10 километров в час. Об этом в эфире «
По его словам, норму пропишут в новом КоАП РФ, который готовится правительством.
Кузин отметил, что сложно сказать, реализуют ли норму в будущем.
В конце прошлого года МВД и Минтрансу поручили разработать предложения о возврате штрафов за превышение скорости на уровень 10-20 километров в час.
Как отметили некоторые эксперты, порог превышения в 20 километров в час несет угрозу гибели пешеходов и пассажиров.
Глава ГИБДД России Михаил Черников отмечал, что вводить эту меру нужно, «когда все дороги будут проинспектированы».
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