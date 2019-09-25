Михайловец получил шесть лет колонии строгого режима за распространение наркотиков через «закладки»

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Михайловца осудили за распространение наркотиков через «закладки». Об этом сообщил
Суд установил, что в январе этого года мужчина получил сообщения в Telegram, находясь в Рязани. В сообщениях было описано содержание двух «закладок» и их местоположение.
Подсудимый нашел «закладки» и оставил в своем автомобиле, чтобы затем распространить. Деятельность пресекли сотрудники регионального управления ФСБ.
В суде мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном и способствовал расследованию преступления.
Учитывая обстоятельства, суд назначил ему шесть с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 15 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
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