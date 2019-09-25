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11:33, 25 сентября 2019 82
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Михайловец получил шесть лет колонии строгого режима за распространение наркотиков через «закладки»

Михайловец получил шесть лет колонии строгого режима за распространение наркотиков через «закладки»

Михайловца осудили за распространение наркотиков через «закладки». Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Суд установил, что в январе этого года мужчина получил сообщения в Telegram, находясь в Рязани. В сообщениях было описано содержание двух «закладок» и их местоположение.

Подсудимый нашел «закладки» и оставил в своем автомобиле, чтобы затем распространить. Деятельность пресекли сотрудники регионального управления ФСБ.

В суде мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном и способствовал расследованию преступления.

Учитывая обстоятельства, суд назначил ему шесть с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 15 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.


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