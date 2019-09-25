Матвиенко переизбрали на пост председателя Совета Федерации

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Спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко переизбрали на этот пост в третий раз. Об этом сообщил
Альтернативных кандидатур не было. Регламент требует переизбрания председателя верхней палаты парламента в случае проведения выборов губернатора в его регионе.
Матвиенко представляет Санкт-Петербург, поэтому после недавней победы Александра Беглова на выборах, ей пришлось переизбраться.
Фото с сайта wikipedia.org
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