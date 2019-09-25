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Фото: Pixabay.com
Липчанка семь месяцев получала пособие на погибшую дочь, которую закопали на кладбище домашних животных. Об этом
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На женщину завели уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК («Мошенничество при получении выплат»). Ее признали виновной и приговорили к семи месяцам исправительных работ с удержанием десяти процентов в доход государства.
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