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Липчанин перевернулся на «десятке». Об этом
Авария произошла во вторник, 24 сентября, в 19:30 в Лебедянском районе. На трассе Становое — Троекурово — Лебедянь 36-летний водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением. Машина улетела в кювет и перевернулась.
Мужчину госпитализировали.
Фото с
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