Калужский торговый дом задолжал сотрудникам более 300 тысяч

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Фото: Pixabay.com
В Жукове ТД «Тигр» задолжал сотрудникам более 320 тысяч рублей. Об этом
По версии следствия, шесть работников не получали деньги с июня по сентябрь 2018 года. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК («Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев»).
Следователи назначили бухгалтерскую судебную экспертизу и проводят необходимые действия, чтобы взыскать долг.
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Современный покупатель видит в квартире продолжение своей индивидуальности.