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Фото: Pixabay.com
Калужанин ограбил 86-летнего пенсионера. Тот лишился почти 47 тысяч рублей,
Оперативники нашли подозреваемого. Им оказался безработный местный житель 1983 года рождения. Мужчина ходил по квартирам и предлагал постельное белье. Злоумышленник оказался в подъезде вместе с пенсионером, увидел у него в руках деньги и отобрал их.
Полицейские завели уголовное дело по части 1 статьи 161 УК («Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества»).
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