К строительной базе в Секиотове подбросили 12 котят

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В деревне Секиотово под Рязанью к строительной базе подбросили коробку с 12 котятами. Об этом сообщила ГТРК «
Животных временно приютила местная жительница.
Отмечается, что некоторым котятам всего пара недель.
Женщина не может оставить животных у себя, им ищут новый дом.
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Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.