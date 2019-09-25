Эксперты составили топ-10 самых надежных кроссоверов с пробегом

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Эксперты издания «
Рейтинг возглавил Lexus RX четвертого поколения, уровень надежности которого, по результатам опроса, достиг рекордных 96%. Проблемы в его эксплуатации возникли у 9,1% владельцев.
На втором месте оказалась Kia Sportage четвертого поколения, которая отстает от «японца» всего на две десятых процентных пункта — 95,8%. На проблемы с этим автомобилем пожаловались 16,5% его владельцев.
В тройку также попал Kia Sorento третьего поколения с показателем надежности 95,66%.
Главным недостатком машины назвали сложную электронику, на сбои которой пожаловались менее опрошенных 20% владельцев.
В топ-10 также попали Lexus RX третьего поколения, выпускавшийся с 2009 по 2015 годы. Его надежность составила 95,35%, на неисправности пожаловались 10,7% владельцев, Lexus NX (надежность — 94,72%, проблемы — 3,3% владельцев),
Toyota RAV4 четвертого поколения (94,68%, 10%), Skoda Yeti первого поколения (92,8%, 16,7%), Kia Sportage третьего поколения (92,57%, 17,3%), Volvo XC60 первого поколения (92,3%, 15,6%) и Suzuki Vitara (91%, 7,8%).
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