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Двое тамбовчан за ночь обокрали одиннадцать гаражей. Об этом
Злоумышленники обокрали гаражи в районе улицы Чичерина в ночь на 10 апреля. Оперативники выяснили, что злоумышленники при помощи лома или гвоздодера вскрывали навесные замки и забирали из гаражей инструменты и вещи.
Подозреваемых задержали. Ими оказались двое 30-летних мужчин из Рассказовского и Мичуринского районов. В их домах нашли часть похищенного.
На мужчин завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК («Кража»). Одного из них арестовали, второй находится под подпиской о невыезде.
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