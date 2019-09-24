Вжух и!.. Жителя Ивановской области жена избила ложкой

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Фото: Pixabay.com
Жителя Ивановской области жена избила ложкой. 36-летний мужчина обратился в полицию, передает
Супруги пили алкоголь в квартире и посорились. 31-летняя женщина ударила мужа ребром металлической ложки по голове. В управление МВД по региону уточнили, что мужчина получил телесные повреждения.
Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
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