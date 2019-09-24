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11:26, 24 сентября 2019 178
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Врачи спасли жизнь рязанцу с желудочным кровотечением

Врачи спасли жизнь рязанцу с желудочным кровотечением

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Врачи спасли жизнь рязанцу с желудочным кровотечением. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщили в региональном минздраве.

В середине августа 40-летнего жителя области с желудочным кровотечением экстренно доставили в БСМП. У него выявили большую кисту поджелудочной железы и свищ — кaнaл, oбразовавшийся в прoцeссe вoспaлeния. Кровотечение остановили, пациент неделю пролежал в реанимации. Чуть позже у него случился рецидив. Врачи откаались от еще одной операции из-за возможных негативных последствий.

Около двух недель мужчине в кардиодиспансере провели рентгенологическое исследование сосудов. У него нашли дефект селезеночной артерии диаметром около пяти миллиметров. Пациенту установили стент-графт — специальную конструкцию для коррекции просвета сосудов.

«Операция длилась около часа. С помощью этого стента ликвидирован дефект, и кровотечение прекратилось», — пояснил кандидат медицинских наук, заведующий отделением рентгенэндоваскулярной хирургии Сергей Бирюков.

В минздраве отметили, что это первая подобная операция в области. Раньше в подобных ситуациях пациентов спасти не могли.


© RZN.info

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