RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Врачи спасли жизнь рязанцу с желудочным кровотечением. Об этом во вторник, 24 сентября,
В середине августа 40-летнего жителя области с желудочным кровотечением экстренно доставили в БСМП. У него выявили большую кисту поджелудочной железы и свищ — кaнaл, oбразовавшийся в прoцeссe вoспaлeния. Кровотечение остановили, пациент неделю пролежал в реанимации. Чуть позже у него случился рецидив. Врачи откаались от еще одной операции из-за возможных негативных последствий.
Около двух недель мужчине в кардиодиспансере провели рентгенологическое исследование сосудов. У него нашли дефект селезеночной артерии диаметром около пяти миллиметров. Пациенту установили стент-графт — специальную конструкцию для коррекции просвета сосудов.
«Операция длилась около часа. С помощью этого стента ликвидирован дефект, и кровотечение прекратилось», — пояснил кандидат медицинских наук, заведующий отделением рентгенэндоваскулярной хирургии Сергей Бирюков.
В минздраве отметили, что это первая подобная операция в области. Раньше в подобных ситуациях пациентов спасти не могли.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Михайловском районе «Нива» улетела в кювет, водитель погиб
|
cледующая новость →Трое сотрудников сотовой компании продавали информацию о звонках рязанцев
Современный покупатель видит в квартире продолжение своей индивидуальности.