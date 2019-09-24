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16:56, 24 сентября 2019 202
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Волонтеры собрали 25 мешков мусора на берегах клепиковского озера

Волонтеры собрали 25 мешков мусора на берегах клепиковского озера

Фото: Издательство «Пресса»

Волонтеры собрали 25 мешков мусора на берегах озера Белое в деревне Батыково Клепиковского района. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Студенты технологического техникума убрали свалку вместе с сотрудниками Ненашкинской сельской администрации.

«Я уже второй год активно участвую в волонтерских акциях. Зимой мы убираем снег у обелисков памяти, раздаем листовки», — рассказал один из участников акции, второкурсник Федор Клиншов.

Ранее рязанцы собрали два «КамАЗа» мусора с берегов Вожи.


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