Волонтеры собрали 25 мешков мусора на берегах клепиковского озера

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Издательство «Пресса»
Волонтеры собрали 25 мешков мусора на берегах озера Белое в деревне Батыково Клепиковского района. Об этом сообщило издательство «
Студенты технологического техникума убрали свалку вместе с сотрудниками Ненашкинской сельской администрации.
«Я уже второй год активно участвую в волонтерских акциях. Зимой мы убираем снег у обелисков памяти, раздаем листовки», — рассказал один из участников акции, второкурсник Федор Клиншов.
Ранее рязанцы собрали два «КамАЗа» мусора с
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьИтальянец приехал на стажировку в рязанскую детскую больницу
|
cледующая новость →Рязанец, чей сын застрелил одноклассника, предстанет перед судом
Современный покупатель видит в квартире продолжение своей индивидуальности.