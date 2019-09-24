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11:22, 24 сентября 2019 87
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Во Владимирской области столкнулись две легковушки, есть погибшие

Во Владимирской области столкнулись две легковушки, есть погибшие

Во Владимирской области столкнулись две легковушки. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

По предварительной информации, 22 сентября около 17:05 30-летний водитель автомобиля Lada Priora столкнулся со стоящим на светофоре Mercedes-Benz.

Водитель и 43-летний пассажир автомобиля Lada от полученных травм скончались на месте происшествия.


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