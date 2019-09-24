Во Владимирской области отметили День леса

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В субботу, 21 сентября, в Судогде отметили День леса. Об этом сообщил
Заместитель председателя законодательного собрания Вячеслав Картухин принял участие во Всероссийской акции «Сохраним лес».
Вице-спикер облпарламента вместе с судогодцами высадили саженцы и сеянцы лесных деревьев.
14 сентября в России началась масштабная кампания по восстановлению лесов под названием «Сохраним лес». Планируется высадить около 30 миллионов деревьев по всей стране.
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