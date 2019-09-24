Владимирские активисты начали сбор подписей за запрет работы баров в жилых домах

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Владимирские активисты начали сбор подписей за запрет работы баров и кафе на первых этажах многоквартирных домов. Об этом сообщила первый заместитель секретаря генсовета «
Сбор подписей проводит «Единая Россия», активисты «Молодой Гвардии» и проекта «Трезвая Россия».
На сайте партии и ее региональных отделений каждый желающий сможет оставить свое мнение о данной инициативе и сообщить адреса «наливаек», мешающих жителям. Информацию о подобных заведениях передадут в правоохранительные органы.
«Проблема торговли спиртным в жилых домах остро волнует сегодня миллионы людей, особенно горожан. В ходе прошедшей избирательной кампании этот вопрос перед нами ставили постоянно, — сказала Баталина. — Безусловно, решение должно быть взвешенным, и добросовестный бизнес не должен пострадать, поэтому партия вместе с активистами „Молодой Гвардии“ и „Трезвой России“ соберет в регионах предложения о доработке законопроекта».
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