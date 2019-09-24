В Тульской области в лесу нашли тело мужчины в крови

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В Заокском районе Тульской области нашли тело мужчины. Об этом сообщил интернет-портал «
Отмечается, что мужчина являлся постояльцем одной из турбаз. Он пропал 23 сентября. В номере, который снимал постоялец, нашли данные о его возможном местонахождении. Тело мужчины нашли в лесу сегодня с перерезанными венами. Погибший являлся жителем Подмосковья.
Мужчину активно искали в социальных сетях волонтеры.
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