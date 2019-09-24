В Тамбовской области включили отопление в половине школ, детсадов и поликлиник

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В Тамбовской области включили отопление в 594 школах, детсадах и поликлиниках. Об этом сообщил
По состоянию на 15:00 24 сентября пуск тепла произвели в половине учреждений социальной сферы.
Батареи начали работать в 146 детских садах, 284 образовательных заведениях, 164 медицинских учреждениях региона.
Во многих населенных пунктах региона пуск тепла в многоквартирные дома начнется 25 сентября.
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Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.