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В среду, 25 сентября, в Тамбовской области похолодает до -3 градусов. Подробный прогноз погоды опубликован на
В этот день в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, ночью от двух до семи метров в секунду, днем от четырех до девяти метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью от -3 до +2 градусов, днем от +8 до +13 градусов.
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