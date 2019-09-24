В среду в Тульской области вновь ожидается похолодание. Прогноз погоды

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В среду, 25 сентября, в Тульской области вновь ожидается похолодание. Подробный прогноз погоды опубликован на
В этот день в регионе ожидается переменная облачность. Ночью — без осадков, днем — местами небольшие осадки. Ветер северо-западный, западный от трех до восьми метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью от -4 до +1 градуса, днем от +5 до +10 градусов.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьУ планировавшего массовое убийство в Кирове подростка был конфликт с одноклассниками
|
cледующая новость →Рязанка пожаловалась на порванные простыни и сорочку в роддоме №4
Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.