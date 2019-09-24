В среду в Липецке вновь похолодает. Прогноз погоды

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В среду, 25 сентября, в Калуге ожидаются заморозки. Подробный прогноз погоды опубликован на
В этот день в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменный от трех до восьми метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью от -4 до 1 градуса, днем от +8 до +13 градусов.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанец, чей сын застрелил одноклассника, предстанет перед судом
|
cледующая новость →Француженка нашла на кухне шедевр эпохи Возрождения
Современный покупатель видит в квартире продолжение своей индивидуальности.