В ночь на среду в Рязанской области похолодает до -4 градусов. Прогноз погоды

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В ночь на среду, 25 сентября, в Рязанской области похолодает до -4 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшие осадки.
Ветер западный, 4-9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью -4, +1 градус, днем +5, +10.
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