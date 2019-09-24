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В Липецк приедет старейший кукольный театр столицы. Об этом сообщил
Гастроли продлятся с 27 по 29 сентября. Московские артисты выступят на сцене Липецкого театра кукол.
Запланированы три постановки. Спектакль «Все мыши любят сыр» расскажет историю серого и белого мышат, которым родители не разрешают дружить друг с другом из-за разного окраса.
Постановка «Поехали!» представляет собой музыкальную фантазию на тему русских народных сказок в игровой форме.
Также зрители увидят спектакль «Мальчик-с-пальчик». Это сказка о том, как маленький мальчик перехитрил Людоеда-великана и защитил своих старших братьев.
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