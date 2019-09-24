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13:48, 24 сентября 2019 109
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В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

Фото: Pixabay.com

В Кирове полицейские предотвратили массовые убийства в одной из школ, передает РИА Новости со ссылкой на замруководителя управления противодействия экстремизмп МВД Владимир Макаров.

Несколько дней назад стражам порядка стало известно, что ученик, который интересуется «темой школьного насилия», планирует атаку с применением холодного оружия и самодельной взрывчатки.

Других подробностей пока не сообщается.

Напомним, в прошлом году в Керчи произошла трагедия в октябре. Студент четвертого курса Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу по учащимся и преподавателям.

Погиб 21 человек. Позже 18-летний молодой человек покончил с собой.


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