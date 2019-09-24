В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

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Фото: Pixabay.com
В Кирове полицейские предотвратили массовые убийства в одной из школ, передает
Несколько дней назад стражам порядка стало известно, что ученик, который интересуется «темой школьного насилия», планирует атаку с применением холодного оружия и самодельной взрывчатки.
Других подробностей пока не сообщается.
Напомним, в прошлом году в Керчи произошла
Погиб 21 человек. Позже 18-летний молодой человек покончил с собой.
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Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.