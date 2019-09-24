У планировавшего массовое убийство в Кирове подростка был конфликт с одноклассниками

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В Кирове у подростка, который планировал массовое убийство в школе, был конфликт с одноклассниками, передает
«Подростку 16 лет, он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено дело, оно расследуется сотрудниками Следственного комитета», — сказал он, добавив, что подробности дела пока не разглашаются.
По словам омбудсмена, подросток не владел оружием или взрывными устройствами и не имел их в доступе. Речь шла о мониторинге соцсетей: школьник интересовался темой в интернете.
Ранее МВД сообщало, что ученик, который интересуется «темой школьного насилия»,
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