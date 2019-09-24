Трое сотрудников сотовой компании продавали информацию о звонках рязанцев

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В Рязани трое сотрудников сотовой компании нарушили тайну телефонных переговоров. Об этом сообщил
По данным следствия, молодые люди продавали третьим лицам информацию о звонках клиентов.
Во время расследования работники признали свою вину и активно способствовали расследованию преступлений.
Уголовное дело направили в суд.
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