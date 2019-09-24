Рыбновец получил 30 тысяч за самый большой кочан капусты

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Фото: Издательство «Пресса»
В субботу, 21 сентября, в деревне Новое Батурино Рыбновского района в третий раз прошел фестиваль-ярмарка «Барыня капуста», пишет издательство «
Мероприятие состоялось на стадионе, на котором разместили фермерский рынок с сельскохозяйственной продукцией, сытные ряды, где можно было продегустировать и купить выпечку с капустой и многое другое.
Праздник начался с тематическиого шествия поселений со своей барыней Капустой. После этого жюри выбрало из участников победителя в конкурсе «Лучшее представление сельского уклада и сохранение традиций». Им стала делегация Батуринского сельского поселения.
Кроме того, к фестивалю приурочили футбольный турнир на «Кубок Урожая», где победителем стал ФК «Баграмово».
Также на мероприятии прошли конкурсы на лучшее огородное пугало, на самый большой кочан и креативный дизайнерский костюм.
Самый большой кочан капусты весом 15 килограмм 320 грамм вырастил Владимир Мосевич из села Костино. Ему вручили 30 тысяч рублей.
В финале праздника выступила московская группа «Александров парк», после которой началась дискотека.
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