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12:32, 24 сентября 2019 346
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Рыбновец получил 30 тысяч за самый большой кочан капусты 2

Рыбновец получил 30 тысяч за самый большой кочан капусты

Фото: Издательство «Пресса»

В субботу, 21 сентября, в деревне Новое Батурино Рыбновского района в третий раз прошел фестиваль-ярмарка «Барыня капуста», пишет издательство «Пресса».

Мероприятие состоялось на стадионе, на котором разместили фермерский рынок с сельскохозяйственной продукцией, сытные ряды, где можно было продегустировать и купить выпечку с капустой и многое другое.

Праздник начался с тематическиого шествия поселений со своей барыней Капустой. После этого жюри выбрало из участников победителя в конкурсе «Лучшее представление сельского уклада и сохранение традиций». Им стала делегация Батуринского сельского поселения.

Кроме того, к фестивалю приурочили футбольный турнир на «Кубок Урожая», где победителем стал ФК «Баграмово».

Также на мероприятии прошли конкурсы на лучшее огородное пугало, на самый большой кочан и креативный дизайнерский костюм.

Самый большой кочан капусты весом 15 килограмм 320 грамм вырастил Владимир Мосевич из села Костино. Ему вручили 30 тысяч рублей.

В финале праздника выступила московская группа «Александров парк», после которой началась дискотека.


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