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Фото: Администрация Рязани
Во вторник, 24 сентября, рязанские фонтаны начали закрывать на зиму. Об этом сообщила
Отмечается, что к консервации фонтанов приступили из-за «установившихся неблагоприятных погодных условий».
Сотрудники Дирекции благоустройства города сливают воду из труб и чаш фонтанов, очищают и промывают их, откачивают ил, демонтируют насосы и съемное оборудование, устанавливают защитные кожухи.
Работы должны завершить до конца сентября.
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