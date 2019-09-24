Рязанец, чей сын застрелил одноклассника, предстанет перед судом

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В Рязани завершили расследование дела в отношении мужчины, чей сын случайно застрелил 10-летнего одноклассника. Об этом сообщил
Инцидент произошел в мае 2019 года. Известно, что трое школьников пришли после занятий в гости к одному из них. Мальчик решил показать друзьям ружье отца, которое тот хранил в сейфе.
Во время демонстрации оружия ребенок случайно выстрелил и
В отношении отца стрелявшего школьника
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