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16:56, 24 сентября 2019 377
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Рязанец, чей сын застрелил одноклассника, предстанет перед судом

Рязанец, чей сын застрелил одноклассника, предстанет перед судом

В Рязани завершили расследование дела в отношении мужчины, чей сын случайно застрелил 10-летнего одноклассника. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Инцидент произошел в мае 2019 года. Известно, что трое школьников пришли после занятий в гости к одному из них. Мальчик решил показать друзьям ружье отца, которое тот хранил в сейфе.

Во время демонстрации оружия ребенок случайно выстрелил и попал в грудь однокласснику. Врачи пытались спасти пострадавшего, но он скончался.

В отношении отца стрелявшего школьника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 224 УК, в ходе следствия мужчина признал свою вину. Материалы передали в суд.


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