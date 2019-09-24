Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:43, 24 сентября 2019 77
 0    0

Рязанцы собрали два «КамАЗа» мусора с берегов Вожи

Рязанцы собрали два «КамАЗа» мусора с берегов Вожи

Рязанцы собрали два «КамАЗа» мусора с берегов Вожи в Рыбновском районе. Об экологической акции рассказали активисты Общероссийского народного фронта.

В пойме реки Вожи 11 августа 1378 года русские войска во главе с князем Дмитрием Донским разгромили монголо-татарское войско. Эта битва впоследствии стала известна как «Битва на реке Воже». Как уточнили в ОНФ, сейчас «исторически значимая территория пришла в запустение».

«Мы были удивлены, насколько сильно замусорен берег — повсюду битые бутылки, пластиковые отходы после пикников и железные банки. Понятно, что здесь очень давно никто не убирал, зато мусорят часто», — отметил член регионального штаба ОНФ Глеб Шабонин.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
16 часов назад
Специалисты Vellcom group рассказали о применении теплого асфальтобетона в дорожном строительстве

Специалисты Vellcom group рассказали о применении теплого асфальтобетона в дорожном строительстве

Лаборатория холдинга разработала и ввела в производство состав теплого асфальтобетона с применением комплексных энергосберегающих добавок.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:33, 22 сентября 2019 1 509
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
15:06, 15 сентября 2019 2 962
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
22:13, 14 сентября 2019 11 856
Рязанка прошла отбор шоу «Танцы» на ТНТ. Видео 4
10:38, 18 сентября 2019 3 821
Появилось видео с места гибели рабочего на рекламном щите под Рязанью 2
19:01, 22 сентября 2019 1 325
На следующей неделе в Рязанской области ожидаются заморозки. Прогноз погоды
Все новости
Форум