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Рязанцы собрали два «КамАЗа» мусора с берегов Вожи в Рыбновском районе. Об экологической акции рассказали активисты Общероссийского народного фронта.
В пойме реки Вожи 11 августа 1378 года русские войска во главе с князем Дмитрием Донским разгромили монголо-татарское войско. Эта битва впоследствии стала известна как «Битва на реке Воже». Как уточнили в ОНФ, сейчас «исторически значимая территория пришла в запустение».
«Мы были удивлены, насколько сильно замусорен берег — повсюду битые бутылки, пластиковые отходы после пикников и железные банки. Понятно, что здесь очень давно никто не убирал, зато мусорят часто», — отметил член регионального штаба ОНФ Глеб Шабонин.
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