«Ростелеком» объединил счета за мобильную связь, интернет и телевидение

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«Ростелеком» объявил о старте акции «Все вместе» в Центральной России. Предложение позволяет объединить счета за мобильную связь, интернет и интерактивное телевидение от «Ростелекома» и ежемесячно оплачивать фиксированную сумму.
«Теперь не нужно следить за пополнением баланса каждой услуги отдельно: все данные по оплате доступны в едином личном кабинете (ЕЛК) пользователя. Помимо того, что стоимость комплекта обойдется дешевле услуг по отдельности, абоненты мобильной связи могут сэкономить и на звонках: вызовы внутри сети „Ростелекома“ бесплатны по всей России», — рассказали в пресс-службе компании.
Директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Ерастов отметил, что в работе встречаются разные клиенты и у каждого из них свои запросы и потребности.
«Чтобы упростить управление услугами и, главное, их оплату, „Ростелеком“ разработал пакетное предложение с мобильной связью „Все вместе“. Ведь самый легкий способ экономить на услугах связи — подключить все единым пакетом и оплачивать одним счетом», — сказал он.
Подробности и условия подключения можно узнать на
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