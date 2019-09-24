Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:16, 24 сентября 2019 172
 0    0

«Ростелеком» объединил счета за мобильную связь, интернет и телевидение

«Ростелеком» объединил счета за мобильную связь, интернет и телевидение

«Ростелеком» объявил о старте акции «Все вместе» в Центральной России. Предложение позволяет объединить счета за мобильную связь, интернет и интерактивное телевидение от «Ростелекома» и ежемесячно оплачивать фиксированную сумму.

«Теперь не нужно следить за пополнением баланса каждой услуги отдельно: все данные по оплате доступны в едином личном кабинете (ЕЛК) пользователя. Помимо того, что стоимость комплекта обойдется дешевле услуг по отдельности, абоненты мобильной связи могут сэкономить и на звонках: вызовы внутри сети „Ростелекома“ бесплатны по всей России», — рассказали в пресс-службе компании.

Директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Ерастов отметил, что в работе встречаются разные клиенты и у каждого из них свои запросы и потребности.

«Чтобы упростить управление услугами и, главное, их оплату, „Ростелеком“ разработал пакетное предложение с мобильной связью „Все вместе“. Ведь самый легкий способ экономить на услугах связи — подключить все единым пакетом и оплачивать одним счетом», — сказал он.

Подробности и условия подключения можно узнать на сайте компании, по телефону горячей линии 8-800-100-0-800 или в офисах продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
44 минуты назад
Три неожиданных планировки квартир, которые уже появились в Рязани

Три неожиданных планировки квартир, которые уже появились в Рязани

Современный покупатель видит в квартире продолжение своей индивидуальности.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:33, 22 сентября 2019 1 543
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
15:06, 15 сентября 2019 2 964
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
22:13, 14 сентября 2019 11 892
Рязанка прошла отбор шоу «Танцы» на ТНТ. Видео 4
10:38, 18 сентября 2019 3 853
Появилось видео с места гибели рабочего на рекламном щите под Рязанью 2
19:01, 22 сентября 2019 1 355
На следующей неделе в Рязанской области ожидаются заморозки. Прогноз погоды
Все новости
Голосования

Должен ли губернатор или вице-губернатор ездить с инспекциями по учреждениям?

Окончание опроса: 1.10.2019
Архив голосований
Форум