РНПК объявила конкурс для художников, архитекторов и дизайнеров

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АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» объявила открытый творческий конкурс на лучший эскизный проект оформления объектов и территории предприятия. По нему благоустроят парк около заводоуправления, где установят одну или несколько досок почета.
К участию в конкурсе пригласили профессиональных художников, архитекторов, дизайнеров, студентов под руководством преподавателя. Каждый может подать неограниченное количество вариантов эскизов.
Автора лучшей работы наградят премией в 50 тысяч рублей. Кроме того, члены комиссии смогут поощрить отдельные проекты ценными призами.
Срок проведения конкурса — с 1 октября по 31 декабря 2019 года, работы принимают до 17 ноября.
Представленные работы опубликуют на портале РНПК, где пройдет открытое голосование.
Более подробную информацию можно получить в Управлении поддержки бизнеса АО «РНПК»: 390011 Рязань, район Южный промузел, дом 8 у Артема Медведева (кабинет 112, телефон +7-4912-93-34-23, электронная почта
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