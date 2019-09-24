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17:07, 24 сентября 2019 55
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Подрядчик начал по гарантии устранять недочеты на Первомайском мосту в Брянской области

Подрядчик начал по гарантии устранять недочеты на Первомайском мосту в Брянской области

Подрядчик начал по гарантии устранять недочеты на Первомайском мосту в Брянской области. Об этом сообщил сайт правительства региона.

Компания уже приступила к укладке нового слоя асфальта.

При проведении лабораторных исследований асфальтобетонной смеси, уложенной на реконструируемой второй очереди Первомайского моста и подходам к нему, выяснилось, что один из показателей — водонасыщение — не соответствует установленным нормам.

Подрядной организации направили претензия.

АО «Орелдорстрой» уже приступил к замене верхнего слоя асфальтобетона за свой счет. Только после устранения всех недостатков работы примут и оплатят.


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