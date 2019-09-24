RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Подрядчик начал по гарантии устранять недочеты на Первомайском мосту в Брянской области. Об этом сообщил
Компания уже приступила к укладке нового слоя асфальта.
При проведении лабораторных исследований асфальтобетонной смеси, уложенной на реконструируемой второй очереди Первомайского моста и подходам к нему, выяснилось, что один из показателей — водонасыщение — не соответствует установленным нормам.
Подрядной организации направили претензия.
АО «Орелдорстрой» уже приступил к замене верхнего слоя асфальтобетона за свой счет. Только после устранения всех недостатков работы примут и оплатят.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ среду на трех рязанских улицах отключат холодную воду
|
cледующая новость →Итальянец приехал на стажировку в рязанскую детскую больницу
Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.