На благоустройство площади Свободы в Воробьевке выделили больше 18 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

В среду, 18 сентября, председатель воронежской облдумы Владимир Нетесов побывал в Воробьевском районе.

Лидер воронежских единороссов познакомился с ходом благоустройства общественных пространств, которые осуществляются на бюджетные средства.

В рамках нацпроекта решается вопрос обеспечения жителей чистой водой. На строительство системы водоотведения муниципалитет получит 90,7 миллионов рублей.

Еще 1,6 миллиона рублей выделили на ремонт помещения Воробьевской средней образовательной школы.

Владимир Нетесов отметил, что по большинству из запланированных на текущий год 150 проектов, реализуемых в рамках благоустройства, работы завершены на 75%.

«Приятно, когда люди получают новые парки и скверы, отремонтированные памятники и обелиски, комфортные места общего пользования. Органы управления муниципалитетов и партийный актив „Единой России“, молодогвардейцы и все наши сторонники, да просто неравнодушные люди должны сделать все, чтобы всю эту красоту сохранить», — подытожил секретарь реготделения «Единой России», председатель законодательного собрания Воронежской области Владимир Нетесов.

Традиционно в ходе поездки Владимир Нетесов встретился с членами местного отделения «Единой России». На повестке дня были самые злободневные вопросы. В частности, речь шла об итогах и выводах избирательной кампании «Осень — 2019», участии местных отделений в прошедших муниципальных выборах.

«Высокий кредит доверия, который нам оказали в очередной раз избиратели, мы будем оправдывать практической работой на благо воронежцев. Необходимо помнить, что „Единая Россия“ является пропрезидентской партией, которую основал Владимир Владимирович Путин, и которого мы не имеем права подводить. Каждый на своем уровне обязан сосредоточиться на выполнении указов главы государства, многие из которых нашли отражение в нацпроектах», — заявил Владимир Нетесов.

Лидер региональных единороссов акцентировал внимание на роли первичных организаций, по работе которых оценивается вся партия.

«Мы ведем тщательный анализ работы первичек по каждому району. Это серьезный материал для осмысления и постановки задач на будущее. Важно продолжать наращивать усилия по всем направлениям партийной деятельности. Ежедневной, рутинной работой необходимо доказывать, что „Единая Россия“ остается той политической силой, которая выполняет свои обязательства и реально способна изменять жизнь людей к лучшему», — подчеркнул секретарь реготделения партии.