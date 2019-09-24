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Во вторник, 24 сентября, губернатор Николай Любимов проверил ремонт ряжской школы №3. Об этом сообщил
В здании проводится ремонт кровли и помещений, а также замена линии электроснабжения. На эти цели из резервного фонда регионального правительства и муниципального бюджета направили более 15 миллионов рублей.
Губернатор осмотрел ход работ, а также поинтересовался, как организовано обучение школьников в период ремонта. Директор школы Александр Бирюков рассказал, что дети учатся в две смены, для проведения уроков подготовили дополнительные кабинеты.
Завершить ремонт планируется к 23 октября.
Также глава региона посетил расположенный у школы мемориальный комплекс «Аллея Героев», где вместе с главой Ряжского района Андреем Насоновым высадил голубую ель в память о ряжцах, сражавшихся на фротах Великой Отечественной.
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