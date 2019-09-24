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10:07, 24 сентября 2019 78
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Калужская область получила новые автомобили для соцобслуживания пенсионеров и инвалидов

Калужская область получила новые автомобили для соцобслуживания пенсионеров и инвалидов

В Калужской области закупили транспорт для организаций социального обслуживания. Об этом сообщил сайт регионального отделения партии «Единая Россия».

23 сентября прошла церемония передачи автомобилей в медицинские организации.

На приобретение такого транспорта из федерального бюджета было выделили более 22,5 миллионов рублей. Закупили 13 автомобилей марки ИАЦ (на базе автомобиля ГАЗ) и автобус ПАЗ. Автомобили оборудованы подъемными устройствами для маломобильных граждан, поручнями, кнопкой вызова водителя, противоскользящим покрытием.

Их получили Бабынинский, Дзержинский, Жуковский, Кировский, Козельский, Людиновский, Малоярославецкий, Сухиничский, Юхновский центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, а также Калужский, Спас-Деменский, Еленский, Тарусский дома-интернаты для престарелых и инвалидов, дом-интернат для престарелых и инвалидов «Двуречье».


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