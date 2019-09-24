Калужан предупредили о заморозках до -5 градусов

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В среду, 25 сентября, в Калуге ожидаются заморозки. Подробный прогноз погоды опубликован на
В этот день в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный от трех до восьми метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью от -5 до 0 градусов, днем от +5 до +10 градусов.
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Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.